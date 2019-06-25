Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı saldırısına kınama
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı saldırısına kınama

45 dakika önce

Türkiye, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınayarak, Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulundu.

Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı saldırısına kınama, System.String[]
Türkiye, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınayarak, Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
"Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Yemen'de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.
Abha Havalimanı'na saldırı
Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na 23 Haziran'da saldırı düzenlediğini duyurmuş, saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Yemen, Türkiye, Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı saldırısına kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]