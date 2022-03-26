Türkiye'den, Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama - Son Dakika
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Türkiye'den, Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama

26.03.2022 07:41
Türkiye'den, Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik yapılan roketli saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik yapılan roketli saldırıyı kınadı.

Bakanlık'tan, Suudi Arabistan'daki sivilleri hedef alan saldırılarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "25 Mart günü Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.


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Suudi Arabistan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den, Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama - Son Dakika


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