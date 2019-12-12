Türkiye'den Tal Abyad'a elektrik - Son Dakika
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Türkiye'den Tal Abyad'a elektrik

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için elektrik tesisleri yaparak ilçeye elektrik vermeye devam ediyor.

Türkiye'den Tal Abyad'a elektrik, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için elektrik tesisleri yaparak ilçeye elektrik vermeye devam ediyor.


Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale döndü. Bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) çalışmalarına devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden ayrılmadan önce mayın patlatarak zarar verdiği elektrik tesisi onarıldı. Onarımın ardından ilçeye elektrik verildi. Daha önce hastaneler, okullar, ibadet yerlerine elektrik verilirken bu kez de sivillerin evlerine elektrik verilmesi sağlandı.


Yaklaşık 10 gün önce Suluk ilçesinde ve Rasulayn'da elektrik tesislerine yönelik gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Tel Abyad'da çalışmalar başlamıştı. - TEL ABYAD

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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