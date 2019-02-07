Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Taşımacılıkta Hayvanların Korunması Adımı

Türkiye'den Taşımacılıkta Hayvanların Korunması Adımı

1 saat önce

Türkiye, Avrupa Konseyinin "Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"ni onayladı.

Türkiye'den Taşımacılıkta Hayvanların Korunması Adımı, System.String[]
Türkiye, Avrupa Konseyinin "Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"ni onayladı.

Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Kaan Esener, sözleşmenin onay belgesini Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini-Dragoni'ye sundu.

Büyükelçi Esener, "Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin taşımacılık sırasında hayvanların korunmasına ve hayvan haklarının gözetilmesine odaklandığını belirterek, bütün Avrupa Konseyi ülkelerinin bu önemli sözleşmeye taraf olması gerektiğini söyledi.

Türkiye 14'üncü sıraya yükseldi

Büyükelçi Esener, görüşmede Türkiye'nin 225 Avrupa Konseyi sözleşmesinden 122'sine taraf olduğunu anımsatarak, bu sözleşmenin de onaylanmasıyla Türkiye'nin sözleşmelere taraf olma açısından 47 konsey ülkesi arasında 14'üncü sıraya yükseldiğini kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi sözleşme sisteminin güçlendirilmesine bağlılığının devam ettiğinin altını çizen Büyükelçi Esener, Avrupa Konseyi sözleşmelerinin Avrupa ülkeleri arasında iş birliğinin artırılmasına hukuki zemin sağladığını vurguladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini-Dragoni de Türkiye'nin Avrupa Konseyi sözleşme sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Bu sözleşmeyi imzalayan 13'üncü ülke olan Türkiye, daha önce taşımacılık sırasında hayvanların korunmasını amaçlayan iki Avrupa Konseyi sözleşmesine de taraf olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:03 Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, Avrupa, Türkiye, Güncel
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