Son Dakika Haberleri: Türkiye'den taşımacılıkta hayvanların korunması adımı

Türkiye'den taşımacılıkta hayvanların korunması adımı

1 saat önce

Türkiye, Avrupa Konseyinin "Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"ni onayladı.

Türkiye'den taşımacılıkta hayvanların korunması adımı, System.String[]
Türkiye, Avrupa Konseyinin "Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"ni onayladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:15 

Avrupa, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak

BM, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Yayınladı: Suudiler Soruşturmayı Ciddi Şekilde Engelledi İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den taşımacılıkta hayvanların korunması adımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]