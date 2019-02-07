Türkiye'den taşımacılıkta hayvanların korunması adımı
1 saat önce
Türkiye, Avrupa Konseyinin "Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"ni onayladı.
Türkiye, Avrupa Konseyinin "Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"ni onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:15
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