Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Tayland'a ihraç edilen metro araçları faaliyete başladı
Son Dakika Güncel Türkiye'den Tayland'a ihraç edilen metro araçları faaliyete başladı - Son Dakika

Türkiye'den Tayland'a ihraç edilen metro araçları faaliyete başladı

6 saat önce

Elektrikli ticari araç ve raylı sistem üretimi yapan Bozankaya AŞ'nin, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki metro hattı için ürettiği araçlar, törenle faaliyete girdi.

Türkiye'den Tayland'a ihraç edilen metro araçları faaliyete başladı, System.String[]

Elektrikli ticari araç ve raylı sistem üretimi yapan Bozankaya AŞ'nin, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki metro hattı için ürettiği araçlar, törenle faaliyete girdi.

Bangkok'ta düzenlenen ve Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün ve Bozankaya ile Siemens Mobility firmalarından temsilcilerin katıldığı açılış töreninde, Bozankaya'nın ürettiği metro araçlarının teknik özellikleri tanıtıldı.

Ardından Bangkok metrosunu kuzeye doğru genişletecek yeni hat olan Green Line Extension'un tanıtımı yapıldı.

Bangkok metrosunun yeni hattında kullanılacak 22 adet 4 vagonlu Türk üretimi metro araçları, yolcularla birlikte ilk deneme sürüşüne başladı.

Metro araçlarının ilk sürüşü başarıyla yapıldı.

Türkiye'nin ilk metro ihracatını gerçekleştiren Bozankaya AŞ, 2016'da Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyum ile Green Line Extension ihalesini kazanmış ve metro araçlarını Ankara'daki tesislerinde üretmeye başlamıştı.

Türkiye, Bangkok, Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 01:32:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Tayland'a ihraç edilen metro araçları faaliyete başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]