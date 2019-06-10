Son Dakika Haberleri: Türkiye'den tedavi olan Suriyeli Asinat yaşamını yitirdi
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Türkiye'den tedavi olan Suriyeli Asinat yaşamını yitirdi

40 dakika önce

SURİYE'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 10 aylık Asinat Horani, getirildiği Kahramanmaraş'ta doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'den tedavi olan Suriyeli Asinat yaşamını yitirdi, System.String[]
SURİYE'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 10 aylık Asinat Horani, getirildiği Kahramanmaraş'ta doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cuma günü Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen olayda Asinat Horani, yüksek bir yerden düştü. Ağır yaralanan minik Asinat, tedavisi için aynı gün özel izinle Türkiye'ye gönderildi. Annesi Curiye Horani ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan alınan Asinat Horani, Hatay'daki bir hastanedeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş'taki özel bir hastaneye sevk edildi. 3 gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz Asinat, bugün hayatını kaybetti. Asinat Horani'nin cenazesi, otopsi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Suriye, Türkiye, Güncel
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