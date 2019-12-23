Türkiye'den Tel Abyad'a 53 ton un yardımı yapıldı - Son Dakika

Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivillere 53 ton un yardımı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/ YPG işgalinden temizlenerek güvenli hale getirilen Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki halkın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda sıkıntı yaşanmaması için de hassasiyet gösteriliyor.

İlçe genelinin nüfusa paralel ihtiyaçları tespit eden Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile AFAD ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen insani yardımlar doğrudan halka ve esnafa ulaştırılıyor.

AFAD, ilçedeki fırınlara dağıtılmak üzere 25 ton ekmek ununu, Tel Abyad Yerel Meclisi'ne teslim etti. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine ait mobil ekmek tırına da 1 ton un sağlandı.

Türk Kızılay tarafından temin edilen 27 ton un, 40 kilogram maya, 40 kilogram tuz ile 200 kilogram ekmek poşeti de ilçedeki fırınlara dağıtılmak üzere Tel Abyad Yerel Meclisi'ne teslim edildi.

Yardımlar, AFAD ve Türk Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtıldı.