Türkiye'den terör saldırısının düzenlendiği Çad'a başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den terör saldırısının düzenlendiği Çad'a başsağlığı mesajı - Son Dakika

Türkiye'den terör saldırısının düzenlendiği Çad'a başsağlığı mesajı

6 saat önce

Türkiye, Çad'ın Kaiga kentine yakın balıkçı köyüne yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye'den terör saldırısının düzenlendiği Çad'a başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye, Çad'ın Kaiga kentine yakın balıkçı köyüne yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad Gölü kıyısındaki bir balıkçı köyünü hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeş Çad halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 14 sivilin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı ve 13 kişinin de kaybolduğu bildirilmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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