Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme ve aşı - Son Dakika

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Tunus'a askeri kargo uçağı ile maske, dezenfektan, solunum cihazı, oksijen tüpü ve koronavirüs aşısı gönderdi.

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden ülkelere tıbbi malzeme desteği vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda tıbbi yardım malzemesi hazırlandı. Maske, dezenfektan, solunum cihazı, oksijen tüpü, eldiven ve koronavirüs aşısı bulunan koliler, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerlerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı yardım kolileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Yükleme işleminin ardından uçak, yardım malzemelerini Tunus'a ulaştırmak üzere havalandı.