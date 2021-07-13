Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

Türkiye'nin korona virüs salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığının koordinesinde hazırlanan üzerlerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yardım kolileri, TSK 'ya ait C130 tipi kargo uçağıyla Tunus'a gönderildi. Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalanan kargo uçağının taşıdığı yardım kolilerinde maske, dezenfektan, solunum cihazı, oksijen ünitesi, test kiti, eldiven ve korona virüs aşısı bulunuyor. Tunus'un başkenti Tunus'a doğru havalanan kargo uçağı Kartaca Havalimanı'na inecek.

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