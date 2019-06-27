Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Tunus'taki terör saldırılarına kınama
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Türkiye'den Tunus'taki terör saldırılarına kınama

23 dakika önce

Türkiye, Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Türkiye'den Tunus'taki terör saldırılarına kınama, System.String[]
Türkiye, Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına düzenlenen terör saldırılarını kınadı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:58 
Polis, Türkiye, Tunus, Ekonomi
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