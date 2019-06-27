Türkiye'den Tunus'taki terör saldırılarına kınama
23 dakika önce
Türkiye, Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına düzenlenen terör saldırılarını kınadı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:58
, Tunus
'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına düzenlenen terör saldırılarını kınadı.
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi
Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı
BM, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini resmen tanıdı
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak