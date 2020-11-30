Türkiye'den Uganda'daki Kur'an okuluna kış yardımı - Son Dakika

Türkiye'de burslu olarak eğitim gördükten sonra mezun olan Ugandalı Abu Bakir Lujja'nın çeşitli yardımlarla kurduğu Hanna Kur'an Akademisi'nde okuyan yetimler için Türkiye'den kış yardımları gönderildi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Pazarlama bölümündeki eğitiminin ardından 2016 yılında yüksek lisansını bitiren Ugandalı Abu Bakir Lujja, Türkiye'den aldığı eğitimle ve kültürel tecrübeyle Uganda'nın Butaleja bölgesinde bulunan köyünde ilk Kur'an okulunu açmıştı. Müslüman sayısının yüzde 10 oranında olduğu Uganda'da gerekli Kur'an dersi okulu açmak için büyük cesaret gösteren Abu Bakir, başta Türkiye olmak üzere dışarıdan gelen yardımlarla okulun temel inşaatını tamamlayarak eğitime başlatmıştı. Ancak daha sonra köydeki yetim çocuklarının okulda kalarak eğitim görebilmesi için Lujja, yurt yapma projesine başlattı. Proje kapsamında gereken inşaat yardımı Türkiye'den ulaşırken, gelecek kış ayları için yatak, battaniye, yastık gibi temel ihtiyaçlarını da Türk hayırseverler giderdi. Hayırsever Türk vatandaşlar Hanna Kur'an Akademisi için 50 kişilik ranza, 50 yatak, 50 battaniye ve 50 yastık gönderdi.

Okul için aldığı yardımıyla ilgili bilgi veren Abu Bakir Lujja, "Okulumuzun kuruluşundan sonra köydeki yetim çocuklarının kalabilecek bir yurdun yapılmasına ihtiyaç duydum. Konuyla ilgili Türkiye'deki bazı hayırsever dernekleri ve tanıdığım ağabeylerle konuştum. Onlar bizim için hemen yardıma koştular. Ardından gelen yardımlarla 2 erkek odası ve 2 kız odası olmak üzere toplam 4 odalı öğrenci yurdun inşaatına başlattık ve çalışmaları hala devam ediyor. Bu arada kış geldiği için çocukların yatabilecek yatak, nevresim gibi temel ihtiyaçları doğdu ve sağ olsun yine Türkiye'den tanıdıklarım yardım ulaştı. Türkiye'den en son 50 kişilik ranza, 50 yatak, 50 battaniye ve 50 yastık yardımı gönderdiler. İnşaatı tamamladıktan sonra erkek ve kız yurtlarına toplam 120 öğrencimiz kalabilecek. Yapılan yardımlar nedeniyle Türkiye'ye öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - KAMPALA