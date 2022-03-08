Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli - Son Dakika
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Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli

08.03.2022 20:39
Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD koordinasyonunda, 5'i bugün olmak üzere toplamda 23 insani yardım tırının bölgeye ulaştığını, 1 tır ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD koordinasyonunda, 5'i bugün olmak üzere toplamda 23 insani yardım tırının bölgeye ulaştığını, 1 tır ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin yardım elinin Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırmaya devam ettiğini belirten AFAD, "Ukrayna da yaşanan gelişmeler kapsamında, Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı, belediye, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle hazırlanan ve 5'i bugün olmak üzere toplamda 23 insani yardım tırı bölgeye ulaştı; 1 tır ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere yolda" ifadelerine yer verdi.

AFAD'dan, yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen 23 insani yardım tırında toplamda; 510 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 4.416 battaniye, 930 yatak, 680 yastık - çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 50.330 hijyen ürünü, 51.500 hijyen seti, 3.536 gıda kolisi, 16.824 adet hijyen malzemesi ve bebek bezi, 307.328 adet gıda malzemesi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor. Ukrayna'da devam eden insani ihtiyaçları belirlemek ve ülkemizden gönderilmekte olan yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD insani yardım ekibi, Ukrayna'nın Romanya sınırı ile Moldova'da çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık hizmetleri yürütmek üzere ayrıca Sağlık Bakanlığından 3 araç ve 10 personel, 4 Mart 2022 tarihinde Ukrayna-Romanya Siret noktasına ulaştı ve çalışmalarına başladı. AFAD-AB Sivil Koruma Mekanizması eşgüdümünde, AFAD Başkanlığı tarafından sağlanan İnsani Yardım Malzemelerini taşıyan 6 tırın daha, 9 Mart 2022 (yarın) tarihinde ülkemizden Ukrayna'nın Lviv kentine hareket etmesi planlanıyor" denildi. - ANKARA

Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli
Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli

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Türkiye, Ukrayna, AFAD, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli - Son Dakika
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