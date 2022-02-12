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Türkiye'den Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat duyurusu - Son Dakika

Türkiye'den Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat duyurusu

12.02.2022 17:21
Türkiye'den Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat duyurusu

Türkiye, vatandaşlara Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye, vatandaşlara Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yaptı.

Türkiye'nin, Ukrayna'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiği belirtilen duyuruda, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahatten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." ifadesi yer aldı.

Duyuruda, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri alması ve mecburi seyahatleri öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temas kurmaları önerildi.

AyrıcA acil durumlarda Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin +380632114765 ve +380632557748 numaraları ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin +90 312 292 29 29 hattı ile irtibata geçilebileceği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat duyurusu - Son Dakika
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