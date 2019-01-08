Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Ukrayna Polisine 'İşbirliği' Teşekkürü

Türkiye'den Ukrayna Polisine 'İşbirliği' Teşekkürü

54 dakika önce

UKRAYNA İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Harkov'da iki Türk kızın öldürülmesi sonrası Türkiye ve Ukrayna makamlarının hızla koordinasyonu ve veri alışveriş sayesinde zanlının yakalandığı vurgulandı.

Türkiye'den Ukrayna Polisine 'İşbirliği' Teşekkürü, System.String[]
UKRAYNA İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Harkov'da iki Türk kızın öldürülmesi sonrası Türkiye ve Ukrayna makamlarının hızla koordinasyonu ve veri alışveriş sayesinde zanlının yakalandığı vurgulandı.

Açıklamada Harkov kentinde iki Türk kız öğrencinin öldürüldüğü cinayetin soruşturmasının sonuçlarını değerlendirmek için Türk ve Ukrayna güvenlik güçlerinin bir araya geldiği belirtildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Hakan Sıralı'nın, Ukrayna Emniyet Müdür Yardımcısı Vyaçeslav Abroskin'i Kiev'deki makamında ziyaret ettiği; Ukrayna güvenlik güçlerine, soruşturmanın yürütülmesinde gösterilen iş birliğinden dolayı Türkiye adına teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna Emniyet Müdür Yardımcısı Abroskin'in Ukrayna polisinin, cinayet zanlısı ile ilgili tüm bilgileri 24 saat içerisinde Türk meslektaşlarına ilettiğini belirttiği vurgulanarak "Türk vatandaşı olan şüpheli hakkındaki bilgileri zamanında ilettik, Türk tarafı ise anında harekete geçti. Bu sayede zanlı yakalandı. Ukrayna ve Türkiye polisi yeni yıla verimli iş birliği ile başladı. İş birliğimizin ileride artarak devam edeceğini umuyorumö sözlerine yer verildi.

Ziyarette Hakan Sıralı'nın Türk ve Ukrayna polisinin, toplumda ses getiren bu olayın soruşturmasında hızlı şekilde hareket ettiklerini söylediği; Ukrayna polisine iş birliğinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

- Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

Türkiye, Ukrayna, Dünya
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