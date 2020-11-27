Türkiye'den Ukrayna'ya gelen 13 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Türkiye'den Ukrayna'ya gelen 13 kaçak göçmen yakalandı
27.11.2020 00:06
Ukrayna'nın Odesa ilinde, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 13 kaçak göçmen yakalandı.
Ukrayna'nın Odesa ilinde, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 13 kaçak göçmen yakalandı.
Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odesa ilindeki Çornomorsk Limanı'na Karasu Limanı'na feribotla gelen 13 kaçak göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. Bir Türk, 7 Irak ve 5 Suriye vatandaşının feribotla TIR'ın içinde yasa dışı olarak ülkeye geldikleri ve daha sonra Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmeyi planladıkları belirlendi. Kaçak göçmenleri Almanya'ya götürmeye hazırlanan Türk vatandaşı iki kamyon şoförünün gözaltına alındığı belirtildi.
Son Dakika Yusuf'lu Lille ile Hakan'lı Milan 1-1 berabere kaldı Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü