Türkiye'den Ukrayna'ya İha Satışı

Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK-İSTANBUL DHAUkrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2'nin satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK-İSTANBUL DHA



Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2'nin satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.



Twitter hesabından açıklamada bulunan Poroşenko Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA'nın satın alınması konusunda Türkiye ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Poroşenko açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusu için Bayraktar TB2 davul Türk dronunun alımı konusunda bir anlaşma imzalandı. NATO ordusunu karşılayan modern modellerle Ukrayna ordusunu silahlandırmaya devam ediyoruz!



Görüntü Dökümü:



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-Poroşenko'nun tweetinde paylaşılan video

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