Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'ya tıbbi yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla MSB tarafından hazırlanan ve korona virüs ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin Ukrayna'ya gönderildiğini ve tıbbi yardım malzemelerini Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasyl Bodnar, Türkiye Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Türkiye Ukrayna Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Deniz Yarbay Cengiz Çevik'in karşıladığını bildirdi. Ayrıca, malzemelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskıy'e yazdığı mektup da yetkililere teslim edildi.