Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya, koronavirüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsle mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin, Ukrayna'ya gönderildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Tıbbi yardım malzemelerini Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasyl Bodnar, Büyükelçimiz Yağmur Ahmet Güldere ve Askeri Ateşemiz Deniz Yüzbaşı Cengiz Çevik karşıladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskyy'e yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi."