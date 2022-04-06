TÜRKİYE'DEN UKRAYNADAKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA: SORUMLULARIN HESAP VERMELERİ TEMEL BEKLENTİMİZDİR - Son Dakika
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TÜRKİYE'DEN UKRAYNADAKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA: SORUMLULARIN HESAP VERMELERİ TEMEL BEKLENTİMİZDİR

06.04.2022 07:39
TÜRKİYE'DEN UKRAYNADAKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA: SORUMLULARIN HESAP VERMELERİ TEMEL BEKLENTİMİZDİR

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Bucha ve İrpin'deki görüntülere ilişkin, "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Bucha ve İrpin'deki görüntülere ilişkin, "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinde medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" ifadeleri kaydedildi.


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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Masum, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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