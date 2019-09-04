Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Ukraynalı askerlere İHA eğitimi
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Türkiye'den Ukraynalı askerlere İHA eğitimi

6 saat önce

Ukraynalı askerler, Türkiye'de Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin kullanımıyla ilgili eğitim alıyor.

Türkiye'den Ukraynalı askerlere İHA eğitimi, System.String[]

Ukraynalı askerler, Türkiye'de Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin kullanımıyla ilgili eğitim alıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı askerlerin, Bayraktar TB2 İHA'ların kullanımına yönelik Türkiye'de eğitim aldığı belirtildi.

Açıklamada, ileride ikinci asker grubunun eğitim için Türkiye'ye gideceği kaydedildi.

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İHA'ları bir süre önce teslim edilmiş ve testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.

İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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