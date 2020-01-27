Türkiye'den

Dışişleri Bakanlığı, Holokost'un acı tecrübelerine rağmen Yahudi ve yabancı düşmanlığı, ırkçılık ile İslamofobi'nin artmasının endişe verici olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu tür ayrımcılık ve aşırıcılıklarla mücadelesinin devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla, 27 Ocak'ın "Uluslararası Holokost Anma Günü" olarak kabul ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle, Nazi rejimi ve iş birlikçileri tarafından sistematik şekilde katledilen 6 milyon Yahudi ile Romanlar ve engelliler başta olmak üzere, hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ayrıca, bu korkunç trajediden kaçmaya çalışan mağdurlara yardım eden diplomatlarımızın hatıralarını yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarihte benzeri görülmemiş bir vahşet olan Holokost'un mağdurlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de törenlerle anıldığı vurgulanan açıklamada, bu yılki anma töreninin Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, öğretim üyeleri ve öğrencileri, kordiplomatik mensupları, Türkiye Hahambaşısı, Türk Yahudi Cemaati Başkanları ve temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

"Nefret temelli sınamalarla kararlılıkla mücadele edilmelidir"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irkçılığın ve farklılıklara duyulan nefretin ulaşabileceği en üst nokta olan Holokost'un ortaya koyduğu acı tecrübeye rağmen antisemitizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi'nin tüm dünyada artış göstermesi endişe vericidir. Küresel barış, güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden bu nefret temelli sınamalarla kararlılıkla mücadele edilmelidir. Bu anlayışla Türkiye, Holokost'un tüm boyutlarıyla araştırılması, mağdurlarının layıkıyla anılması ve yeni nesillere öğretilmesi amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Holokost Anma İttifakının (IHRA) faaliyetlerine 2008'den bu yana gözlemci olarak katılmaktadır.

Geçmişte Nazi rejimi mağduru yüzlerce Yahudi'ye kapılarını açmış olan Türkiye, bugün de zulümden kaçan milyonlarca insana koruma sağlamaktadır. Ülkemiz antisemitizm, İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve her türlü aşırılığın engellenmesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."