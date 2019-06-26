Son Dakika Haberleri: Türkiye'den uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı
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Türkiye'den uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı

20 dakika önce

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Arslan, BM Özel Raportörü Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıkladığı rapordaki tavsiyelerini destekleme çağrısında bulundu.

Türkiye'den uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı, System.String[]
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Arslan, BM Özel Raportörü Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıkladığı rapordaki tavsiyelerini destekleme çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:13 
büyükelçi, cenevre, BM, türkiye, Ekonomi
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