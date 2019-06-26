Türkiye'den uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı
20 dakika önce
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Arslan, BM Özel Raportörü Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıkladığı rapordaki tavsiyelerini destekleme çağrısında bulundu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:13
'nin BM Cenevre
Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Arslan, BM Özel Raportörü Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin açıkladığı rapordaki tavsiyelerini destekleme çağrısında bulundu.
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