Türkiye'den uluslararası topluma

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Almanya'da düzenlenen ırkçı terör saldırısına ilişkin, "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadelede tüm ülkeler birlikte çaba sarf etmelidir." dedi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumunun yüksek düzeyli bölümünde konuştu.

47 üyeli Konseye hitap eden Kaymakcı, Almanya'da düzenlenen ırkçı terör saldırısının dünya genelinde artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının ciddi bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

"İslam'a yönelik bu ırkçı ve düşmanca saldırıda dört Türk vatandaşını kaybettik." diyen Kaymakcı, tüm ülkeleri yükselen İslam karşıtlığı ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeye davet etti.

Konuşmasında Suriye'de kötüleşen insani durum, Hocalı Katliamı ile Filistin'den Myanmar'a, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Keşmir'e dünyanın dört bir yanında güncel insan hakları meselelerine dikkat çeken Büyükelçi Kaymakcı ayrıca Kıbrıs, Ukrayna, ve Libya'daki gelişmelere değindi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, başta FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD/ YPG ve DHKP-C olmak üzere, çeşitli terör tehditlerine ve 15 Temmuz darbe girişimine rağmen, Türkiye'nin insan haklarının geliştirilmesi yönündeki iradesinin tam olduğunun altını çizdi ve bu alandaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"613 masum Azerbaycan vatandaşı acımasızca katledildi"

Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de yapılan katliamla ilgili Kaymakcı, "Tam 28 yıl önce bugün 613 masum Azerbaycan vatandaşı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeni güçleri tarafından acımasızca katledildi. Azerbaycan'ın yüzde 20'sinin Ermeni işgali sonucunda bir milyondan fazla Azerbaycanlı ülke içinde yerinden oldu." dedi.

Kaymakcı, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ancak Azerbaycan'ın egemenliği, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi durumunda barışçıl çözüm bulunabileceğini vurguladı.

İdlib için daha güçlü destek çağrısı

Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının tüm bölgenin barış ve istikrarı için ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulunan Kaymakcı, Mayıs 2019'dan bu yana rejimin saldırılarında 1800'den fazla sivilin öldürüldüğünü anımsattı.

Kaymakcı, BM verilerine göre, 1 milyondan fazla sivilin bölgede yerinden edildiğini ve Türkiye sınırına kaçmaya zorlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Okullar ve hastaneler dahil olmak üzere en az 300 sivil tesis bombalandı. Rejimin saldırganlığını durdurmak ve İdlib ile ilgili mevcut anlaşmalara tam uyumu sağlamak hayati öneme sahiptir. Uluslararası toplumun daha güçlü desteğini görmek istiyoruz."

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında 4 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.