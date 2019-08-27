Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 18 eser

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın, (UNESCO), 'Dünya Mirası Listesi'de Türkiye'deki tarihi ve coğrafi öneme sahip varlıkların sayısı son 10 yılda ikiye katlandı.



Son olarak altı yıl önce geçici listeye alınan Göbeklitepe'nin daimi listeye alınmasıyla UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 18'e yükseldi.