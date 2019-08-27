Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 18 eser
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Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 18 eser

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı, (UNESCO), Urfa’da bulunan dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'yi "Dünya Mirası Listesi"ne aldı. Bu sonuçla UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı yer sayısı 18'e yükseldi.

Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 18 eser, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın, (UNESCO), 'Dünya Mirası Listesi'de Türkiye'deki tarihi ve coğrafi öneme sahip varlıkların sayısı son 10 yılda ikiye katlandı.


Son olarak altı yıl önce geçici listeye alınan Göbeklitepe'nin daimi listeye alınmasıyla UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 18'e yükseldi.

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Birleşmiş Milletler, Göbeklitepe, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:15 
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