Türkiye'den Uyuşturucu Yakalamada Yüzde 100 Başarı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) tarafından oluşturulan 2018 Raporu'nda yer alan, Orta Doğu ülkelerindeki uyuşturucuyla mücadele ve Türkiye'ye ilişkin oranlar, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) tarafından oluşturulan 2018 Raporu'nda yer alan, Orta Doğu ülkelerindeki uyuşturucuyla mücadele ve Türkiye'ye ilişkin oranlar, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından paylaşıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Merkez Yerleşkesi Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, BM INCB üyesi ve önceki dönem başkanı Prof. Dr. Atasoy, INCB hakkında bazı bilgiler verdi.



Atasoy, tıbbi ve bilimsel kullanım dışında narkotik ve psikotrop maddelere erişimi, ayrıca bunların üretim, imalat, dağıtım, kullanım ve ticaretini denetlemek suretiyle, dünya vatandaşlarının sağlık ve refahını korumayı hedefleyen uluslararası nitelikte üç BM Sözleşmesi bulunduğunu kaydederek, "Bunlara, Okyanusya'daki birkaç ada devlet dışında, bütün üye ülkeler taraftır. BM'nin başka hiçbir düzenlemesi bunlar kadar evrensel kabul görmemiştir. Sözleşmelere uyumu BM'nin bağımsız organı INCB denetler. Sözleşmelere göre ekonomik ve sosyal konsey tarafından beş yıllığına seçilen ve 13 uzmandan oluşan kurul, her yıl, sadece hükümetlerin yetkili organlarının bildirimlerine dayanarak kaleme aldığı bir rapor ile eklerini yayınlamak zorundadır." ifadelerini kullandı.



Raporda öncelikle cannabisin (esrar) tıbbi amaçla kullanımının risk ve yararlarına odaklanıldığını, ayrıca cannabisin tıp dışı kullanımı ile ilgili yasal gelişmelerin değerlendirildiğini belirten Atasoy, Afganistan'ın bu yıl yasal ihracat gelirlerinin çok üzerinde, afyon üzerinden kazanç elde ettiğine dikkati çekerek, "Afganistan sorunu çözülemediği takdirde dünyadaki eroin bağımlığının ve morfin kullanımının önüne geçmek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.



Atasoy, alınan önlemler ve eğitimli personel gibi çeşitli etkenlerle Türkiye'de yakalanma oranında ciddi bir başarı tablosu olduğunu vurgulayarak, yakalanma oranlarında en az yüzde 100 başarı elde edildiğine dikkat çekti.



Türkiye'de geçen yıla göre neredeyse iki kat eroin yakalandığını aktaran Atasoy, şöyle devam etti:



"Benzer şekilde geçtiğimiz yıllara oranla neredeyse 10 kat anhidrit yakalamış durumdayız. Uyuşturucu ile mücadelede 2018 raporuyla, 2017 raporundaki Türkiye'nin durumu ile karşılaştırıldığında en az yüzde 100 artmış bir başarı var. Bu başarının ölçüsü kontrol kurulu için yakalanan torbacı sayısı değil. Kilogram, litre, ton yani makro düşünmek gerekiyor. Mühim olan güvenlik görevlilerinin arzla olan mücadelesi. Yüzde 100'ün yakalanması zaten mümkün değil. Türkiye'nin polis ve jandarması her zaman takdir edilen bir performans gösteriyor. Ancak yine de Avrupa'daki eroin bağımlılığın artması, önlenmesi ve erişim fiyatına etki edilemiyor."



Atasoy, kadınların esrar ve eroin gibi sert maddeler kullanmadığını, bunun yerine reçeteyle yazılan ilaçları tercih ettiğini, bu durumun dünyaya engelli gelen bebeklerin sayısındaki artışta etkili olabileceğini belirterek, INCB 2018 Raporu'nda Türkiye'ye yaklaşık 20 kadar konuda atıfta bulunulduğunu bildirdi.

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