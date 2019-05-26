Son Dakika Haberleri: Türkiye'den vatandaşlık alan yabancılar arasında İranlılar ilk sırada

Türkiye'den vatandaşlık alan yabancılar arasında İranlılar ilk sırada

8 saat önce

Türkiye'den vatandaşlık alan yabancılar arasında en büyük çoğunluğu oluşturan İranlılar, konut sahibi olma oranına göre de Iraklılardan sonra ikinciler.

Türkiye'den vatandaşlık alan yabancılar arasında İranlılar ilk sırada, System.String[]
Türkiye'den vatandaşlık alan yabancılar arasında en büyük çoğunluğu İranlılar oluşturuyor. İranlılar, konut sahibi olma oranına göre ise Iraklılardan sonra ikinci sırada.

Vatandaşlık hakkı almak için alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesi, yabancıların Türkiye'de gayrimenkule ilgisini artırdı. Ocak 2017'de 1 milyon dolar olarak başlayan yabancılara vatandaşlık hakkı, 18 Eylül 2018 itibarıyla 250 bin dolara düşürülmüştü.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:53 
Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti Bilic, Süper Lige Dönüyor Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı! "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:37:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den vatandaşlık alan yabancılar arasında İranlılar ilk sırada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]