Türkiye'den vatandaşlık alan yabancılar arasında İranlılar ilk sırada
8 saat önce
Türkiye'den vatandaşlık alan yabancılar arasında en büyük çoğunluğu oluşturan İranlılar, konut sahibi olma oranına göre de Iraklılardan sonra ikinciler.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:53
'den vatandaşlık alan yabancılar arasında en büyük çoğunluğu İranlılar oluşturuyor. İranlılar, konut sahibi olma oranına göre ise Iraklılardan sonra ikinci sırada.
Vatandaşlık hakkı almak için alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesi, yabancıların Türkiye'de gayrimenkule ilgisini artırdı. Ocak 2017'de 1 milyon dolar olarak başlayan yabancılara vatandaşlık hakkı, 18 Eylül
2018 itibarıyla 250 bin dolara düşürülmüştü.
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