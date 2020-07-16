Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Venezuela'ya askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile tıbbi malzeme gönderdi.

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Venezuela'ya askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile tıbbi malzeme gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Venezuela için maske, yüz siperliği ve tulum hazırlandı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-Venezuela bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'e yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Venezuela'ya halkına sevgilerle' notu yer aldı. Askeri kargo uçağı, yüklenen malzemelerin ardından Ankara'dan havalandı.

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Koca Yusuf, Venezuela, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

Son Dakika

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09:31
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09:27
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08:37
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