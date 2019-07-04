Türkiye'den Washington Post'a tepki

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Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

TBMM'de İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı: O koltuğu HDP oylarıyla aldınız

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur