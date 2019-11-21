Son Dakika Haberleri: Türkiye'den "yabancı terörist savaşçılar"ın gönderilmesini istemeyen Hollanda'ya tepki
Son Dakika Güncel Türkiye'den 'yabancı terörist savaşçılar'ın gönderilmesini istemeyen Hollanda'ya tepki - Son Dakika

Türkiye'den "yabancı terörist savaşçılar"ın gönderilmesini istemeyen Hollanda'ya tepki

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'ya sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıları (YTS) istememesine tepki göstererek, "Kalıcı bir çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil, aksine ülkelerine geri alınmaları, orada yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri lazımdır.

Türkiye'den

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'ya sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıları (YTS) istememesine tepki göstererek, "Kalıcı bir çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil, aksine ülkelerine geri alınmaları, orada yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri lazımdır." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin soruya yazılı yanıt veren Aksoy, Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş yabancı terörist savaşçılar sorununa dair tutumunun net olduğunu belirterek, Türkiye'nin YTS'ler bağlamında kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini beklediğine dikkati çekti.

Aksoy, "Kalıcı bir çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil, aksine ülkelerine geri alınmaları, orada yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri lazımdır. Bu esasen terörizme karşı ortak mücadelenin bir gereğidir. Bu anlayışla hareket eden ülkemiz, uluslararası iş birliği ve eşgüdüme de büyük önem vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışma bölgelerinde bulunduğu anlaşılan yabancıların sınır dışı işlemlerinde ilgili ülkeyle eşgüdüm kurulduğunu ve seyahat planlaması hakkında ön bildirimde bulunulduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Hollanda'ya 19 Kasım'da sınır dışı edilmiş şahıslarla ilgili olarak da bu şekilde hareket edilmiş, Hollanda makamlarıyla eşgüdüm yapılmıştır. DEAŞ'la mücadelede zafiyete uğrandığını iddia edenlerin, bu konuda sorumluluk almaktan kaçtıkları da açıkça görülmektedir."

Salı akşamı sınır dışı edilmişti

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus terör örgütü DEAŞ'lı iki kadının ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemediklerini söylemişti.

DEAŞ'lıların sınır dışı edilmemesine yönelik Türk meslektaşının fikrini değiştirmek için her şeyi denediğini ifade eden Grapperhaus, fakat bir sonuca ulaşamadığını belirterek, Türkiye'nin salı akşamı DEAŞ'lı 2 kadını sınır dışı etmesini "büyük hayal kırıklığı" olarak gördüğünü kaydetmişti.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki DEAŞ'lı kadın teröristin salı akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Hollanda, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı
Cumhuriyet davasında karar açıklandı! Kadri Gürsel beraat etti Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:20:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den "yabancı terörist savaşçılar"ın gönderilmesini istemeyen Hollanda'ya tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]