Türkiye'den

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'ya sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıları (YTS) istememesine tepki göstererek, "Kalıcı bir çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil, aksine ülkelerine geri alınmaları, orada yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri lazımdır." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin soruya yazılı yanıt veren Aksoy, Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş yabancı terörist savaşçılar sorununa dair tutumunun net olduğunu belirterek, Türkiye'nin YTS'ler bağlamında kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini beklediğine dikkati çekti.

Aksoy, "Kalıcı bir çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil, aksine ülkelerine geri alınmaları, orada yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri lazımdır. Bu esasen terörizme karşı ortak mücadelenin bir gereğidir. Bu anlayışla hareket eden ülkemiz, uluslararası iş birliği ve eşgüdüme de büyük önem vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışma bölgelerinde bulunduğu anlaşılan yabancıların sınır dışı işlemlerinde ilgili ülkeyle eşgüdüm kurulduğunu ve seyahat planlaması hakkında ön bildirimde bulunulduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Hollanda'ya 19 Kasım'da sınır dışı edilmiş şahıslarla ilgili olarak da bu şekilde hareket edilmiş, Hollanda makamlarıyla eşgüdüm yapılmıştır. DEAŞ'la mücadelede zafiyete uğrandığını iddia edenlerin, bu konuda sorumluluk almaktan kaçtıkları da açıkça görülmektedir."

Salı akşamı sınır dışı edilmişti

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus terör örgütü DEAŞ'lı iki kadının ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemediklerini söylemişti.

DEAŞ'lıların sınır dışı edilmemesine yönelik Türk meslektaşının fikrini değiştirmek için her şeyi denediğini ifade eden Grapperhaus, fakat bir sonuca ulaşamadığını belirterek, Türkiye'nin salı akşamı DEAŞ'lı 2 kadını sınır dışı etmesini "büyük hayal kırıklığı" olarak gördüğünü kaydetmişti.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki DEAŞ'lı kadın teröristin salı akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu.