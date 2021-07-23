Türkiye'den yardım dernekleri, Suriye ve Afrika Müslümanlarına kurban ikramları ile kardeşlik elini uzattı - Son Dakika

Türkiye'den insani yardım kuruluşları, 11 yıllık iç savaşın mağduru olan Suriye'deki sivillere ve Doğu Afrika ülkesi Somali'deki Müslümanlara binlerce kurban hissesi ulaştırdı.

Türk yardım kuruluşları, Afrika ülkelerinde ve Suriye'deki sivillere kurban ikramları ile kardeşlik elini uzattı. Savaşın içerisinde 11. Kurban Bayramını geçiren Suriye için bağışlanan 5 bin 130 hisse kurbandan ülkenin İdlib, Afrin, Azez, el Bab, Mare, Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde yaşayan 180 bin Suriyeli faydalandı. Suriye'de 11 yıldır iç savaşla boğuşan ve savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren sivillerin, Kurban Bayramının gelmesiyle uzun bir aradan sonra bir nebze de olsa yüzleri güldü. Doğu Afrika ülkesi Somali'de de farklı noktalarda 350 kurban kesildi. Poşetlenmiş 2 bin 450 hisse, kamyona yüklenerek kamplarda sacdan yapılma barakalarda ve bez çadırlarda kalan sivillere dağıtıldı. Türk hayırseverler, zulüm altındaki zor coğrafyalarda yaşama tutunmaya çalışan Müslümanlara onları yalnız bırakmadıklarını hissettirmek için çalışmalarını sürdürürken, Somali'ye tarım fakültesi, yetimhane, okul, cami, yüzlerce su kuyusu ve daha birçok kalıcı proje de kazandırdı. - İDLİB