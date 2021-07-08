Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçak geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı - Son Dakika