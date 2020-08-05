Türkiye'den, Yemen'deki sel felaketine ilişkin başsağlığı açıklaması - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'in Marib bölgesinde can kayıplarına neden olan sel felaketine ilişkin başsağlığı açıklaması yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, halihazırda büyük bir insani felaketle karşı karşıya bulunan Yemen'de, Marib bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle can kayıplarının olduğu ve sel felaketinin açtığı ağır hasarın üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.Haber: ANKARA,