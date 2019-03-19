Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Yemen'e Bin Tankerlik Su Dağıtımı

Türkiye'den Yemen'e Bin Tankerlik Su Dağıtımı

1 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle krizin devam ettiği Yemen'de bin tankerlik su dağıtımı gerçekleştirerek binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle krizin devam ettiği Yemen'de bin tankerlik su dağıtımı gerçekleştirerek binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:01 Kaynak: AA

İHH, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:34:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Yemen'e Bin Tankerlik Su Dağıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]