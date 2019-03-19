Türkiye'den Yemen'e Bin Tankerlik Su Dağıtımı
1 saat önce
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle krizin devam ettiği Yemen'de bin tankerlik su dağıtımı gerçekleştirerek binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle krizin devam ettiği Yemen'de bin tankerlik su dağıtımı gerçekleştirerek binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:01 Kaynak: AA
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