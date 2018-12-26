Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Yemen'e İnsani Yardım

Türkiye'den Yemen'e İnsani Yardım

1 saat önce

İç savaşla birlikte, salgın hastalıklar ve açlık yaşanan Yemen'e Türk STK ve taraftar grupları yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye'den Yemen'e İnsani Yardım, System.String[]
İç savaşla birlikte, salgın hastalıklar ve açlık yaşanan Yemen'e Türk STK ve taraftar grupları yardım ulaştırmaya devam ediyor.

İç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 30 bini aşan Yemen'de; hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Ülkede nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.

Yemen'de acil yardım ekibi bulunan Sadakataşı Derneği koordinasyonunda Fetihder ve Bursaspor taraftarları binlerce ihtiyaç sahibi aileye insani yardım yaptı. Bölgeye yardım çalışmaları gerçekleştiren dernek ve taraftarlar; Aden, Marib, San'a kırsalı ve El Hudeyde bölgelerinde yaşayan yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye un, şeker, pirinç, süt tozu, konserve ile ekmekten oluşan gıda kumanyası ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Fetihder Genel Başkanı Yılmaz Bulat yaptığı açıklamada, "Ecdat yadigarı Yemen'de insanlık dramı yaşanıyor. Kardeşlerimizin yaşadığı bu zor günlerde onların yanında olabilmek, acılarını hafifletebilmek için Bursa halkı olarak bölgeye yardım ulaştırıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Yemen'e gıda, su ve hijyen kolisi ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:27 Kaynak: İHA

Yemen, Güncel
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