Türkiye'den Yemen'e Ramazan Bayramı yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan Bayramı öncesi Yemen'in farklı illerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 1500 gıda kolisi ve 500 hisse et dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda ramazan ayı kapsamındaki faaliyetlerini bu yıl da Yemen'de sürdürmeye devam eden TİKA, Yemen Yüksek Yardım Komitesi iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Aden, Lahiç ve Dali illerinde dağıtılan 1500 gıda kolisi ve 500 hisse et, kadın sığınma evleri başta olmak üzere işsiz ve dezavantajlı gruplara ulaştırıldı.

İç savaşın 6 yıldır sürdüğü ve halkın kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı, insani şartların ağırlaştığı ve ülke altyapısının hasar gördüğü Yemen'de TİKA, Türkiye'nin çok yönlü insani dış politikasını sürdürüyor.