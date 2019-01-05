Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Yemen'e Yardım Eli

Türkiye'den Yemen'e Yardım Eli

2 saat önce

Yemen'de 2015 yılından bu yana süren iç savaştan dolayı yaklaşık 12,9 milyon kişi yeterli gıdaya erişemiyor.

Türkiye'den Yemen'e Yardım Eli, System.String[]
Yemen'de 2015 yılından bu yana süren iç savaştan dolayı yaklaşık 12,9 milyon kişi yeterli gıdaya erişemiyor. Türkiye'den uzanan yardım eli Yemen halkına ulaştırılmaya devam ediyor.

Kardeş Eli Derneği, Yemen'e yardım ulaştırmaya devam edildiğini duyurdu. Dernekten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Türkiye'den 100 bin kişiye su, 2 bin 248 aileye yaşam malzemesi ulaştırıldı.

Dernek, iç savaş ve kıtlığın yaşandığı Yemen'de bölgede şuan etkili olan kasırga ve sel sonrası bölgeye acil yardımlarını hızlandırdı. Bombardıman altında hayatta kalma mücadelesi veren bölge halkı için içerisinde ilaç, battaniye, gıda paketi, bebek maması, bezi ve bisküvisi, giysi, su, hijyen kitinin bulunduğu 200 liralık acil yaşam paketi oluşturuldu.

Açıklamada Yemen'e bu paketi ulaştırmak isteyenlerin kardeseli.org.tr'den online bağış bölümünden veya havale ve EFT ile yardım yapabileceği aynı zamanda dernek telefonlarından da yetkililerle görüşülebileceği bildirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Türkiye, Yemen, Güncel
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