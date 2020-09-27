Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye korona virüs tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.

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Erdoğan: "Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu belirterek, "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.

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Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etti. Rodos ve Meis adası arasında 29 Eylül günü atış tatbikatı yapılacak. İlanı Antalya Navtex İstasyonu paylaştı. Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğunu her seferinde gösteren Türkiye, bazı sismik araştırmalar ve zaman zaman yapılacak tatbikatlar için navtex ilanı gerçekleştiriyor.

Türkiye'den yeni Navtex ilanı

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Yerli aşı üretiminde önemli gelişme

Covid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "3 aşı projemizde insan üzerinde gerçekleşecek klinik aşama çalışmalara geldik diyebiliriz. Bunları Türkiye'de üretebilecek alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. Vetal de önemli bir adayımız" dedi.

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Taksim'de genç kızın dehşeti yaşadığı kapkaç kamerada

İstanbul'un göbeği Taksim'de sokak arasında yürüdüğü esnada arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan genç kız, vatandaşların gözü önünde kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan genç kız neye uğradığını şaşırırken, kapkaççı ise koşarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)