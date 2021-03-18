Türkiye'den yılın ilk 2 ayında ihraç edilen otomobilin yüzde 41'i Bursa'da üretildi

Türkiye'den ocak-şubat döneminde ihraç edilen 98 bin 433 otomobilin yüzde 41'i Bursa'dan gönderildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yılın 2 ayında toplam otomotiv üretimi 231 bin 578 adet olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin bu süreçte 136 bin 882 adet olan otomobil üretimine en fazla katkıyı 47 bin 35 adetle Sakarya'da kurulu Toyota verdi. Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault 39 bin 137 adetle ikinci, TOFAŞ da 23 bin 87 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Aynı dönemde Kocaeli'nde kurulu Hyundai Assan 22 bin 400, Honda Türkiye 4 bin 118 ve Ford Otosan 1105 adet üretim rakamına ulaştı.

Otomobilde, Türkiye üretiminin yüzde 71,91'ine karşılık gelen 98 bin 433 adedi 83 ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık katkı sağlandı.

Otomobil ihracatında ilk sırada üretimde olduğu gibi 36 bin 109 adetle Toyota bulunuyor.

Dış satımda ikinci sıradaki OYAK Renault 29 bin 200, 3'üncü Hyundai Assan 20 bin 883, 4'üncü TOFAŞ 10 bin 927, 5'inci Ford Otosan 1047, 6'ncı Honda Türkiye 267 otomobil ihraç etti.

Ocak-şubat döneminde dış satıma 40 bin 127 otomobille önemli katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 40,76'sını oluşturdu.

Bu 2 ayda Bursa'dan günde banttan indirilen 106 otomobilden 68'i yurt dışına gönderildi. Türkiye'nin günlük otomobil ihracatı ise 166 adedin üzerinde oldu.