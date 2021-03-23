Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi - Son Dakika

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

23.03.2021 11:19
Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi, System.String[]

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 5 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 675 bin 123 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 5 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 675 bin 123 dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın iki ayında 5 ülkeye 454 bin 350 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

Söz konusu dönemde ihracattan 2 milyon 675 bin 123 dolar kazanıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Japonya ve Bulgaristan, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.

Güney Kore Cumhuriyeti'ne 1 milyon 668 bin 757, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 489 bin 600, Tayvan'a 381 bin 500, Japonya'ya 133 bin ve Bulgaristan'a 2 bin 266 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'den ocak ve şubatta yapılan deniz salyangozu ihracatının değer olarak yüzde 75'ini ise Karadeniz Bölgesi sırtladı.

"Deniz salyangozu yurt dışı piyasalarında aranan bir ürün haline geldi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, deniz salyangozunun Türkiye'de tüketiminin olmamasına karşın ihracatından önemli bir girdi sağlandığını söyledi.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden ihracatı gerçekleştirilen deniz salyangozunun, yurt dışı piyasalarında aranan bir ürün haline geldiğine dikkati çeken Kalyoncu, ihracatın çok daha yüksek noktalara gelebilmesi için yasal mevzuatlardaki kısıtlamalarda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Kalyoncu, deniz salyangozunda da avlanma yasağı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dengenin korunabilmesi ve popülasyon açısından deniz salyangozunun avlanma zorunluluğu var. Ancak tüm deniz canlıları için eşit bir şekilde uygulanan avlanma yasağı istenilen düzeyde ürün tedarik edilmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle hızlı artış gösteren deniz salyangozunun, diğer canlılara zarar vermemesi için belli bir dönem yasak uygulanmadan avlanmasına müsaade edilmesi gerekmekte. Böylelikle ihracatının daha üst rakamlara ulaşması sağlanabilecektir."

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye, İhracat, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor
İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor         
11:24
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor         
10:46
Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı         
10:09
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti         
07:55
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 11:28:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei