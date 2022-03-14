Türkiye'den yola çıkan 3'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'den yola çıkan 3'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

14.03.2022 20:59

Türkiye'den Afganistan'a yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan 3'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı.

Türkiye'den Afganistan'a yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan 3'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı.

Türkiye'den Afganistan'a giden 3'üncü "İyilik Treni" ülkeye ulaştı. Yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunan tren, Torghundi Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Afganistan'ın batı vilayeti Herat'a geldi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin paylaştığı bilgilere göre AFAD, Kızılay ve diğer Türk kurumları işbirliği ile düzenlenen organizasyonlarda şu ana kadar gelen iki trenle ülkenin çeşitli bölgelerindeki 15 bin 200 Afgan aileye yardım dağıtıldı.

(Sultan Faizy-Musa Erdoğan/İHA)

Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı
Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı
Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı
Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı
Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı

YORUMLAR
500
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu Afganistan'da 'Türkiye Güzellikleri' fotoğraf sergisi açıldı Afganistan'da 'Türkiye Güzellikleri' fotoğraf sergisi açıldı

Afganistan, Türkiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den yola çıkan 3'üncü 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
20:55 Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi
20:25 Rezidansın 6'ıncı katından düşen 19 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi
20:19 İki oyuncu için Fransa'dan misafir geldi! Kulüplerle temas kurulacak
20:14 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 21:23:27. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den yola çıkan 3'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement