Türkiye'den Yunanistan'a İyon Deniz cevabı! - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan'ın İyon Denizi'nde Karasuları Genişliğini 12 Deniz Miline Çıkarması ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın beyanları hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufunun, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona erdiğini ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilemediğini ifade etti.

"ÖZEL COĞRAFİ KOŞULLARIN HAKİM OLDUĞU YARI-KAPALI EGE DENİZİ'NDE ÜLKEMİZİN HAYATİ HAK VE ÇIKARLARI VARDIR"

Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde Türkiye'nin hayati hak ve çıkarlarının var olduğunu belirten Aksoy, "Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur" ifadelerine yer verdi.

(İHA)