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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

20.01.2022 16:15
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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Milli Savunma Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika
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