MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika