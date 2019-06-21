Türkiye'den Yunanistan'a 'Lozan ihlali' tepkisi
41 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesine yönelik "Yunanistan Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal etmektedir.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:48
Sözcüsü Aksoy, Yunanistan
Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesine yönelik "Yunanistan Lozan
Barış Antlaşması'nı ihlal etmektedir." dedi.
Askeri yasak bölgeye kanoyla girdi
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
Edirne pazarına Yunan ve Bulgarlardan yazlık akını
7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor