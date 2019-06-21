Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Yunanistan'a 'Lozan ihlali' tepkisi
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Türkiye'den Yunanistan'a 'Lozan ihlali' tepkisi

41 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesine yönelik "Yunanistan Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal etmektedir.

Türkiye'den Yunanistan'a 'Lozan ihlali' tepkisi, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesine yönelik "Yunanistan Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal etmektedir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:48 
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Ekonomi
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