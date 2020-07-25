Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki - Son Dakika

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek," Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla...

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek," Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler hakkındaki soru üzerine şunları dedi:

"Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.

Ayasofya'da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa'nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır."

"Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan'dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye'ye ders veremez" diyen Aksoy şöyle devam etti:

"Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye'ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

Türkiye'nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam'ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki - Son Dakika
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