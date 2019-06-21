Türkiye'den Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine Lozan Antlaşması hatırlatmalı tepki
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesinin Lozan Barış Antlaşması’nı ihlal ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:08
Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan
Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesinin Lozan
Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi.
Bakanlık Sözcüsü Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun (BTTADK) söz konusu kararnameye bugün yaptığı açıklamayla güçlü bir tepki verdiğini anımsatarak açıklamada belirtilen görüşlerin Dışişleri Bakanlığınca da paylaşıldığını aktardı.
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