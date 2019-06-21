Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine Lozan Antlaşması hatırlatmalı tepki
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Türkiye'den Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine Lozan Antlaşması hatırlatmalı tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesinin Lozan Barış Antlaşması’nı ihlal ettiğini söyledi.

Türkiye'den Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine Lozan Antlaşması hatırlatmalı tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanlığının müftülüklere dair düzenlemeler içeren kararnamesinin Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun (BTTADK) söz konusu kararnameye bugün yaptığı açıklamayla güçlü bir tepki verdiğini anımsatarak açıklamada belirtilen görüşlerin Dışişleri Bakanlığınca da paylaşıldığını aktardı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:08 
Yunanistan, Dünya
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