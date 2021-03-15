Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota - Son Dakika

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçen sualtı elektrik kablosu nedeniyle izninin alınmaması üzerine Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli EuroAsia Enterkonnektörü projesine dair 8 Mart 2021'de bir mutabakat muhtırası imzalandı. Bahse konu projenin dokümanlarında kullanılan görsellerden sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs Adası ve Girit arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçtiği öğrenildi. izninin alınmaması nedeniyle Türkiye, Yunanistan ve İsrail'in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonu'na nota verdi.

Kaynaklardan alınan bilgilere göre uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa kıta sahanlığında gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye'nin izninin aranması, ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında ülkemize makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerekiyor.

-İHA-