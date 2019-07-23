Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilecek şirket sayısı 14'e ulaştı
1 saat önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Aygaz ve Shell firmalarına doğal gaz ihracat lisansı verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Aygaz ve Shell
firmalarına doğal gaz ihracat lisansı verildi. Son kararla birlikte Türkiye
'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilecek şirket sayısı 14 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:37
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