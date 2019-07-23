Son Dakika Haberleri: Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilecek şirket sayısı 14'e ulaştı
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Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilecek şirket sayısı 14'e ulaştı

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Aygaz ve Shell firmalarına doğal gaz ihracat lisansı verildi.

Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilecek şirket sayısı 14'e ulaştı , System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Aygaz ve Shell firmalarına doğal gaz ihracat lisansı verildi. Son kararla birlikte Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilecek şirket sayısı 14 oldu.
Aygaz A.Ş, İhracat, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:37 
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