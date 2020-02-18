TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINA İLAÇ KAÇIRAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
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TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINA İLAÇ KAÇIRAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

7 saat önce

İSTANBUL Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince giden yolcu bölümünde şüphe üzerine durdurulan Libya uyruklu 3 şüphelinin valizlerinde 178 paket insülin ilacı bulunurken, yine şüphe üzerine durdurulan Mısır uyruklu 4 şüphelinin valizlerinde 260 paket kanser ilacı çıktıİStanbul Havalimanı...

TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINA İLAÇ KAÇIRAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLER YAKALANDI, System.String[]

İSTANBUL Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince giden yolcu bölümünde şüphe üzerine durdurulan Libya uyruklu 3 şüphelinin valizlerinde

178 paket insülin ilacı bulunurken, yine şüphe üzerine durdurulan Mısır uyruklu 4 şüphelinin valizlerinde 260 paket kanser ilacı çıktı

İStanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat saat 23.30 sıralarında hareketlerinden şüphelendikleri Libya uyruklu Abdulmalik Hassan A. (18), Shehabdin Hassan Mohamed A. (19), Afaf Abdulselam G. isimli kişileri durdurdu. Şüphelilerin Türkiye'den faturasız olarak temin ettikleri insülin ilaçlarını güvenlik kontrol noktasından peyderpey geçirerek Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bekleyen 12 yaşındaki F.H.M.S.'ye teslim ettikleri ve valizler halinde yasadışı yollarla yurtdışına götürdükleri tespit edildi. Polis ekiplerince valizlerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 34 bin lira olan 178 paket kutu insülin ilacı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Havalimanı polisi aynı gün saat 23.45'te giden yolcu katında şüphe üzerine Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Aly S. (48), Ibrahem Gaber Mousa Mousa M. (38), Roshdy Aly Mohamed Aly E. (40), Elsayed Mohamed Abdelnaby E. (47) isimli şüphelileri durdurdu. Şüphelilerin valizlerinde arama yapan polis, Türkiye'den yurtdışına götürülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 913 bin 500 Lira olan 260 paket kanser ilacı ele geçirirken, 4 şüphelide gözaltına alındı.  Gözaltına alınan 7 şüpheli İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

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- İstanbul
İstanbul, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:15 Kaynak: DHA
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